ADL annuncia: "Dopo le Universiadi lavoreremo anche al ventre dello stadio, nei punti non visibili in tv"

Il restyling del San Paolo è ancora in corso, i lavori proseguiranno fino all'ultimo momento utile prima dell'inizio delle Universiadi, il prossimo 3 luglio. Ma ce ne saranno anche di nuovi al termine della kermesse, come confermato da Aurelio De laurentiis nel corso della sua intervista al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Finite le Universiadi, ci saranno altri lavori per sistemare una parte nel ventre del San Paolo che oggi non si vede. Uno stadio vive di tanti punti nevralgici che lo compongono, che non si vedono in tv. E in questo senso noi staremo molto attenti e ci lavoreremo".