ADL contro l'idea della Lega: "Folle pensare di far iniziare la Serie A 2020/21 già il 12 settembre"

Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, ha parlato anche dell'inizio del prossimo campionato: "L'impostazione un po' folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c'è anche la pausa per le nazionali come ti alleni? Poi è vero che non tutti ad agosto hanno l'Europa, ma in Europa ci sono le squadre che fatturano anche per gli altri. Secondo me la Serie A dovrebbe ripartire verso la fine di settembre, io direi il 4 ottobre".