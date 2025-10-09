ADL, il legale: "Siamo tutti tranquilli, l'indagine non sarà riaperta"

Fabio Fulgeri, avvocato nel pool difensivo del Napoli per il caso Osimhen, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Caso Osimhen? I termini sono decorsi, siamo tranquilli su una possibile riapertura di un’indagine che non ci sarà. Quello che è uscito in questi giorni sui giornali non fa parte di nuovi elementi, ma di atti d’indagine che risalgono almeno ad un anno fa e in relazione a questa messaggistica che è stata acquisita sono state date delle risposte coerenti con quello che è accaduto.

Giuntoli e Pompilio, già hanno spiegato tutto ai magistrati che li hanno interrogati. Diffusione della stampa? Non mi sorprendo più, ma gli atti riservati dovrebbero rimanere tali. La SSC Napoli è serena, questo posso dirlo”.