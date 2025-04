ADL: "Si può dire quel che si vuole, ma ci divertiremo ancora come gli ultimi 20 anni"

Nel corso della sua intervista a Radio Crc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto diversi annunci ma ha anche parlato dei progetti futuri svelando di voler costruire una squadra sempre più forte.

"Abbiamo fatto forte e muscoloso questo Napoli e vi assicuro senza alcun dubbio che nei prossimi anni, si può dire quello che si vuole, ma ci divertiremo molto. Promessa? No, non è una promessa, è una realtà. Lo abbiamo fatto per 20 anni, abbiamo avuto solo un'annata che non ci è riuscita, ma ho sempre promesso che ne parleremo, ma non è questo il momento.

Merito del club tornare subito competitivi? I conti si fanno alla fine, dopo si possono fare tutte le valutazioni, di sicuro le valutazioni in itinere possono creare anche il disagio perché poi meritano delle risposte, alcune riflessioni, considerazioni. Veda, il Napoli, ma anche tutte le squadre di calcio sono in continua evoluzione. Io che vengo dal cinema vi ho sempre detto che l'unico copione che non si può scrivere è quello della partita e del campionato. Fino a quando non è concluso non conosciamo il finale".