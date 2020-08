ADL svela: "Unicredit voleva finanziarmi film, non il Napoli: misi i miei soldi e non mi sono mai pentito"

In chiusura del convegno "Ricostruire: La parola alle imprese" che s'è tenuto in ritiro (qui il live), il presidente Aurelio De Laurentiis nell'ambito di un dibattito sulle banche ha svelato un retroscena sull'acquisto del Napoli: "Non esiste politica senza economia, in Italia si fa politica senza pensare all'economica, senza l'Europa che ci dava questi soldi stavamo veramente messi male, dopo una recessione che va avanti dal 2007, e lo sapevamo dal 2005, ma non c'è vision. Io ricordo che presi il Napoli senza sapere nulla di calcio, ma l'industria del cinema è una delle più complesse con competenza mondiale, c'era Profumo all'Unicredit e mi disse 'cosa fai, ti do tutto quello che vuoi, quanto vuoi per i film in america, ma il calcio no, tu pensa che siamo interisti e non gli abbiamo dato 1 euro a Moratti", ma mi ascoltò e poi mi disse 'hai ragione, ma il comitato è in vacanza', e misi miei soldi personali per prendere il Napoli e non me ne sono mai pentito ed ho avuto ragione".