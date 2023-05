Ag. Barrow: "Motta è da big! Lui e Musa insieme al Napoli? Fossi in ADL..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow: "Il Napoli sta vivendo una situazione particolare. Anziché di essere felice e festeggiare, si sta creando da solo il problema di badare al futuro e al prossimo allenatore. Dispiace, dopo il grande campionato che hanno fatto.

Barrow? Musa sta bene, il Bologna ha molti stimoli e vuole superare il record di punti della società. I ragazzi vogliono raggiungere il settimo posto, dopo la penalizzazione della Juventus e sarà fuori totalmente dalle coppe. Anche il Napoli, però, avrà qualche stimolo importante da seguire nel finale di stagione.

Thiago Motta? Ne ho parlato benissimo sin ancor prima del suo arrivo al Bologna. Colley (altro mio assistito) me ne parlava benissimo quando era allo Spezia. Ha il fisico del grande allenatore, anche Musa è rimasto abbagliato dalla sua conoscenza e della sua personalità. E' un personaggio nato per fare il calcio e per stare ad alti livelli. Il Napoli non dovrà prendere un allenatore che deve scimmiottare il precedente, altrimenti non farà mai bene. Thiago Motta può allenare il Napoli e fare grandi risultati. E' un personaggio sul quale ci sono più certezze che incognite sulla panchina di una squadra importante come quella azzurra.

Musa al Napoli con Thiago Motta? Se fossi il presidente del Napoli non ci penserei troppo (ride ndr)...".