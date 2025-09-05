Ag. Cheddira: "Sassuolo ottima scelta, ora sogna il Mondiale"

vedi letture

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira che si è appena trasferito al Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Sono soddisfatto e molto contento, Sassuolo è un club piccolo ma grande, lo si vede dal centro sportivo che hanno realizzato anni fa. Hanno una dirigenza come Carnevali, Palmieri, che sono persone di calcio e la famiglia Squinzi sempre alle spalle. Il Sassuolo ha mantenuto i giocatori importanti. Siamo contenti, Walid lì può crescere.

Cheddira è un giocatore ambizioso, vuole far bene per poi ritornare nel giro della Nazionale, magari partecipare di nuovo al Mondiale come fatto nel 2022. Il centro sportivo è un qualcosa che può dare qualcosa in più al Napoli. Averlo aiuterebbe il settore giovanile a creare quel senso di appartenenza. Se il Napoli riuscisse a realizzarlo, potrebbe raggiungere i livelli della cantera del Barcellona. Il livello in Campania è impressionante. Uno di quelli più di prospettiva è per esempio Gianluca Vigliotti, è fortemente legato al Napoli e secondo me può fare il suo percorso e arrivare in prima squadra un po' come Ambrosino. Questo è per portare un esempio di ragazzi che si fanno le ossa fuori e sono molto legati a Napoli".