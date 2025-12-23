Trombetti: “Conte è un maestro di calcio! Il Napoli ha conciliato giochisti e risultatisti"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “La Supercoppa ha visto un Napoli eccezionale. Devo fare i complimenti a Neres e anche una personale ammenda perché dicevo che non vedeva sempre la porta. Invece grazie al maestro Conte ha trovato una posizione nella quale è assolutamente devastante.

Situazioni tutte evidentemente preparate e studiate. Ma alla fine il Napoli ha vinto con due prodezze del singolo, anche se sono arrivate da azioni ben congegnate. Dove potrà arrivare questo Napoli non lo sappiamo, ma se dovesse giocare sempre come ieri può arrivare dovunque. In Arabia ha conciliato giochisti e risultatisti, esprimendo un calcio di alta qualità anche contro il Milan. Ora il Napoli deve solo fare il suo dovere a Cremona. Per fortuna gli azzurri regaleranno un Natale felice a tutti i tifosi”.