Ag. Di Lorenzo: "Andrà agli Europei, se lo sta meritando da anni. Su Mario Rui..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj: "Ghoulam? Molto sfortunato, mi dispiace tanto, ci sono passato anche con qualche mio giocatore. Conti si è rotto due volte il crociato ed è un dolore immenso per il giocatore e per chi gli sta attorno. Hysaj e Mario Rui sulla carta potrebbero alternarsi a sinistra, anche se Elseid potrebbe andare a destra: sono situazioni che valuta Gattuso. Sono tre partite in cui il Napoli si gioca la stagione".

SU DI LORENZO - "Di Lorenzo? Credo andrà agli Europei. Tecnicamente Mancini della Roma non è terzino destro; Calabria sta facendo un buon campionato, ma Giovanni merita da anni viste le prestazioni. Insieme a Biraghi, andranno agli Europei: i miei lo meritano. È giusta la competitività che deve esserci tra tutti".