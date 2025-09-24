Ag. Di Lorenzo: “Capita una settimana sbagliata, ma ha capacità ed esperienza per rialzarsi”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del suo assistito: “Di Lorenzo ha ancora tre anni di contratto, con un’opzione sul quarto, quindi per adesso non si parla di rinnovo poi strada facendo vedremo. Ogni tanto capita una settimana sbagliata ma Giovanni ha le capacità e l’esperienza per rialzarsi e far vedere ciò di cui è capace”.