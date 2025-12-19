Allegri-Oriali, Palmeri da Riyadh: "Cinque offese, vi svelo tutte le frasi"

Inviato a Riyadh, il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha ricostruito gli insulti che ci sono stati ieri con Allegri protagonista contro Oriali: "Con certezza vi dico quello che ha detto Allegri a Oriali. Gli dice cinque cose in serie. La prima è: siediti cog****e, la seconda è imbecille, poi idiota e ha chiuso con un'espressione che non è offensiva ma ti fa ridere. Sapete cosa dice? Gli grida: vecchio ottantenne. Che uno dice, scusa, ma come? Gli ha fatto un pigiama di insulti. Forse è su vecchio ottantenne che Oriali è rimasto impalato. Non era un insulto così generico l'ultimo. Poi però ha detto anche 'sei un leccac*lo' che ha una connotazione un po' diversa dall'insulto generico", le sue parole dall'Arabia.

