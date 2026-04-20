Ag. Di Lorenzo e Politano: "Saranno pilastri del Napoli ancora per diversi anni"

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L'agente Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento Inside The Sport, al quale ha partecipato ed è stato premiato: "La figura del procuratore sicuramente ha la sua importanza per aiutare i club a tirare fuori dei calciatori. Spero nel mio piccolo di aver aiutato le società a fare un buon lavoro come nel caso di Pio Esposito e Vergara".

Credeva in questo grande percorso di Politano e Di Lorenzo? "Sono due pilastri, e non lo dico io, ma i risultati che hanno ottenuto e l'amore che hanno dimostrato verso la maglia del Napoli. Non ho mai avuto nessun dubbio, se assisto un calciatore è perché ci credo fermamente e sono convinto che saranno dei pilastri del Napoli ancora per diversi anni, sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto hanno l'amore per quella maglia che permette loro di spingersi sempre oltre l'ostacolo".

Conte resterà? "Credo sia sempre l'allenatore adatto per il Napoli, ha dato tantissimo perché in due anni ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, si è qualificato alla Champions, ha valorizzato giovani come Vergara… Io spero rimanga, è uno dei pochi allenatori italiani che migliora i calciatori. Poi però devono collimare i pensieri tra gli obiettivi del presidente e quelli di Conte, ma questo non è un problema mio".