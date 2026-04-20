Politano: "Con la Lazio non siamo scesi in campo, chiediamo scusa ai tifosi. Su Conte..."

Politano: "Con la Lazio non siamo scesi in campo, chiediamo scusa ai tifosi. Su Conte..."TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:50Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Una serata da dimenticare. Dopo il ko interno contro la Lazio, Matteo Politano ci mette la faccia e analizza senza giri di parole la prestazione del Napoli.

Una serata da dimenticare. Dopo il ko interno contro la Lazio, Matteo Politano ci mette la faccia e analizza senza giri di parole la prestazione del Napoli. “C’è solo da chiedere scusa: abbiamo giocato una partita brutta fin dall’inizio, senza mai entrare davvero in campo. È difficile anche spiegare cosa sia successo”, ha ammesso l’esterno azzurro, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli.

Politano ha sottolineato le difficoltà evidenti sia sul piano fisico che mentale: “La Lazio è andata più veloce di noi per tutta la gara, sembravano avere una marcia in più. Noi eravamo poco brillanti, un po’ spenti, e quando succede diventa complicato rimettere in piedi la partita”. Un passo indietro netto rispetto alle prestazioni precedenti, tanto da definire quella contro i biancocelesti “la peggior gara della stagione”.

Nonostante il momento negativo, il numero azzurro invita a guardare avanti: “Mancano ancora cinque partite e il nostro obiettivo non è stato raggiunto. Dobbiamo ripartire subito, con la giusta mentalità”. Infine, un passaggio sui rumors legati al futuro di Antonio Conte: “Fa parte del gioco, ma non ci piace che si parli già di addii. La stagione non è finita e abbiamo ancora tanto da giocarci. Serve concentrazione totale fino alla fine”.