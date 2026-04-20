Ag. Vergara: "Con lui ed Esposito spero di aver dato una mano al calcio italiano"

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L'agente Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento Inside The Sport

L'agente Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento Inside The Sport, al quale ha partecipato ed è stato premiato: "La figura del procuratore sicuramente ha la sua importanza per aiutare i club a tirare fuori dei calciatori. Spero nel mio piccolo di aver aiutato le società a fare un buon lavoro come nel caso di Pio Esposito e Vergara".

Quante offerte arriveranno per Pio Esposito? "Sta bene all'Inter, credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni. Pensare al mercato per lui… A meno che non sia un volere dell'Inter, non è un volere che appartiene a me o al ragazzo. Per me il mercato per Pio Esposito non è mai iniziato e mai inizierà, è felice di rimanere all'Inter e fare la sua carriera lì".