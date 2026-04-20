Malagò: "Non vi dirò se mi candiderò a presidenza Figc entro la settimana"
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(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Non credo di sciogliere le riserve entro la settimana. Finirò la settimana e raccoglierò anche le idee, sarà importante incontrare il presidente Abete, devo fare un programma. Penso che arriveremo, non dico a ridosso del 13 maggio, ma quasi". Lo ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo l'incontro in Lega Serie A. "Dopo che avrò parlato con le componenti, sarà importante parlare con il ministro Abodi, ci mancherebbe - ha aggiunto - . Devo dare priorità al mondo sportivo: se le altre componenti non sono d'accordo ringrazierò la Serie A e mi fermerò". (ANSA).
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