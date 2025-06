Ag. Di Lorenzo svela: "Gioca da due mesi con le infiltrazioni"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’agente del capitano azzurro, Di Lorenzo, e Politano, Mario Giuffredi. Di seguito le sue parole: "Panchina della nazionale? Ora c'è davvero poco a disposizione, ma il problema non è solo l’allenatore o chi verrà al suo posto. Il problema dell’Italia è generale, tutto è stato gestito male nei tempi, nei modi e nelle scelte. Io avrei proseguito con Luciano Spalletti ma, ancor di più, avrei fatto tornare Roberto Mancini poiché è uno che ha dato tanto alla nazionale vincendo l’Europeo e ha tanto appeal con i giocatori. Al di là di tutto, non avrei tolto Luciano Spalletti: non ha le colpe principali, nonostante potesse dare di più.

È stato vittima del sistema calcio e la nazionale andrà sempre peggio. Nel frattempo passeranno gli anni e non ci saranno miglioramenti. Giovanni Di Lorenzo gioca da due mesi con le infiltrazioni. Le parole più significative e più belle le ho sentito dall’allenatore del Pescara. I giocatori giovani di oggi non capiscono il valore che ha la nostra nazionale. Una volta un ragazzino iniziava a giocare a calcio per quello, oggi quando arriva in nazionale fa di tutto per non andare per mille motivi come le vacanze o gli infortuni. Politano non stava bene, nonostante Spalletti lo abbia chiamato. Se stava bene, Politano sarebbe stato convocato".