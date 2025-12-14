Udinese, Ekkelenkamp a DAZN: "Grande vittoria! Vorrei giocare sempre contro il Napoli"

Le parole del calciatore dell'Udinese Jurgen Ekkelenkamp, autore del gol vittoria contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida: "Magari potessi giocare sempre contro il Napoli (ride, ndr). È stata una grande vittoria, tutti hanno giocato benissimo, sono fiero della squadra. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, con tanti allenamenti tattici e difensivi".

