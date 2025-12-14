DAZN, Marelli: "Giusto annullare il gol di Zaniolo, il VAR non poteva non intervenire"

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Udinese-Napoli per commentare il gol annullato Zaniolo dopo l’intervento del VAR: “C’è un tocco con la punta dello scarpino sinistro sul tallone di Lobotka. L’entità non è un granché, ma il problema è che gli sfila la scarpa. E' un fallo molto plateale, perché il contatto è molto plateale. Il VAR non può non intervenire in queste circostanze.

Sozza non poteva vederlo, anche per Lobotka ha corso per un altro paio di passi prima di fermarsi, probabilmente perché la fitta l’ha sentita un po’ in ritardo. A mio avviso corretto l’intervento del VAR, perché in partenza di app c’è questa infrazione che tra l’altro è molto evidente. Se non fosse intervenuto il VAR, la rete dell’Udinese avrebbe creato tantissime polemiche. L’infrazione commessa da Karlstrom, in maniera totalmente involontaria e casuale ma negligente doveva essere rilevata da parte del VAR”.