Milan, Allegri: "Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa. Sull'infortunio di Gabbia..."

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato 2-2 col Sassuolo.

Ancora due gol subiti contro una piccola…“Oggi abbiamo fatto secondo me una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Il Sassuolo è sempre pericolosa, poi loro ad un certo punto spaccano la partita e lasciano tre davanti: se non recuperi palla poi devi fare 90 metri all’indietro. Sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli, sul secondo uguale. Però diciamo che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo rischiato di perderla dopo il nostro 3-1. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa”.

Le caratteristiche della squadra: "Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori la squadra ha fatto una buona partita. Momentaneamente siamo in testa alla classifica, comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime 4. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. 2 a Parma, 2 oggi, 2 a Torino, 2 col Pisa, 2 col Torino, 2 con la Cremonese. Ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente”.

La Supercoppa ha tolto energie? Col senno di poi avrebbe fatto quel cambio di Pulisic? “L’avrei fatto assolutamente. Pulisic è rientrato a Torino dopo essere stato febbrile, si era allenato. Aveva fatto 72 minuti buoni e in quel momento lì c’era bisogno di giocatori e di un centrocampista in più. Loftus teneva botta davanti. Dovevamo difendere meglio, soprattutto sul secondo più che sul primo. Perché il primo è uscita palla su fallo laterale ed eravamo aperti. Sul secondo invece eravamo a difesa schierata. Ci siamo staccati subito in questa situazione ma bisognava continuare ad andare su Laurienté. È troppo facile, così non possono entrare”.

Su Nkunku: “Oggi ha fatto una buona partita così come a Torino. A Torino è stato determinante sui gol così come oggi nel secondo gol. Ha fatto una bella giocata alla fine, è stato molto bravo. Non è che un pareggio cambia le dinamiche della squadra. Sappiamo le caratteristiche di tutta la rosa, non è che uno è più bravo e uno meno bravo. Sappiamo che non possiamo vincere tutte le partite ma bisogna continuare a dare continuità ai risultati. Oggi abbiamo rischiato anche di perdere, sul tiro di Laurienté potevamo perdere. Portiamo a casa un pari che oggi sembrano due punti buttati e invece alla fine risulteranno utile”.

Come sta Gabbia? “Vediamo, speriamo che non sia nulla di grave. Vediamo domani. Poi avremo sicuramente De Winter e Odogu che saranno pronti per giocare”.