Udinese, Piotrowski: "Grande giornata! Vittoria meritata contro i campioni d'Italia!"

Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club friulano dopo la vittoria contro il Napoli 1-0: "Per noi è stata una grande giornata, una partita che vorremmo sempre vedere. Abbiamo meritato la vittoria contro una squadra molto forte come il Napoli che è campione d’Italia, è stata una prestazione incredibile con tanto impegno e carattere.

Abbiamo creato diverse occasioni e siamo davvero felici per questa partita. La scorsa settimana contro il Genoa non è arrivato il risultato che volevamo ed oggi abbiamo reagito. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, dando sempre il cuore in campo. Con questo spirito andiamo avanti e cercheremo di vincere quante più partite”.