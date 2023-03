Ag. Gaetano: "Scelta giusta fatta col club. Magari finirà con 15 presenze, darà il suo contributo"

"Ha voglia di lavorare e di far vedere in 5 minuti che può dare il suo contributo".

Nell' intervista esclusiva a Tuttomercatoweb , l'agente Federico Pastorello ha parlato anche degli altri suoi assistiti in maglia azzurra, tra i quali Gianluca Gaetano : " Ho la fortuna di averne quattro di ragazzi a Napoli, anche chi gioca meno sta dando tutto. Spalletti, anche pubblicamente, non smette di elogiare chi sta giocando meno. Stanno dando tutto e per questo cito anche Karim Zedadka, che ha giocato due minuti ma dà sempre il 110%.

Gianluca vuol dare il suo contributo: avevamo offerte in estate e a gennaio ma col club abbiamo scelto che era giusto rimanere. Magari finirà la stagione con 15 presenze, darà il suo contributo e anche il mister l'ha messo in campo sullo 0-0 contro la Roma dandogli attestati di stima. Ha voglia di lavorare e di far vedere in 5 minuti che può dare il suo contributo".