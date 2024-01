Ag. Gioielli: "Il Napoli ha rifiutato due offerte dalla Serie A per tenerlo"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Marino, agente del centrocampista azzurro Francesco Gioielli.

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Marino, agente del centrocampista azzurro Francesco Gioielli: “Devo ringraziare il Napoli che dopo la stagione non brillantissima della Primavera ha deciso di puntare fortemente su Gioielli, un ragazzo napoletano. Un ragazzo umile, che nasce centrocampista centrale, ma è molto duttile e per questo motivo è stato impiegato più volte da mezzala. Ha il vizio del gol, ha portato 7 gol alla primavera lo scorso anno e anche quest’anno stava dando il suo contributo in termini realizzativi. E’ un giocatore fondamentale nell’undici, è intelligente tatticamente. Teoricamente è come Zielinski, ma è molto giovane è da 9 anni che lavora col Napoli calcio, poi sono arrivate queste due convocazioni ed è contentissimo. Per lui è una grande emozione, il primo approccio nel calcio vero. Gioielli ha caratteristiche che potrebbero far bene alla squadra di Mazzarri.

Vice Lobotka? Lobotka è più regista, Gioielli invece, viene visto più come una mezzala. Con Mazzarri sta facendo prevalentemente la mezzala, mi dice. In passato il Napoli ha rigettato due buone offerte da 2 squadre di serie A e siamo contenti di esserci legati al Napoli calcio.

Gioielli ha avuto come allenatore Frustalupi, il secondo di Mazzarri e quest’anno ha iniziato la stagione con Grava per cui è ben conosciuto dalla prima squadra. Il ragazzo mi ha detto che ha un ottimo rapporto con tutti, Mazzarri li fa lavorare molto, ma lui è contento perché il tecnico lo considera parte integrante. Lavora con la prima squadra dall’inizio alla fine. Molti azzurri a centrocampo sono venuti meno a causa di vari fattori. Zielinski da quello che so, aveva problemi fisici per cui non credo che la sua assenza nella gara con la Salernitana sia dovuta al mercato”.