Ag. Hamsik: “Il Napoli se n’è liberato con troppa facilità, manca una figura come lui. Su Lobotka…”

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Dopo Hamsik non ci sono stati altri leader, il Napoli non è stato capace di rimpiazzarlo. Quando Marek è andato via io mi sono meravigliato che lo lasciavano andare via in maniera così facile. Mi sembrava troppo facile, l’hanno lasciato andare con troppa superficialità e ora si vede che manca un calciatore e un uomo come lui.

Su Lobotka: E’ un punto interrogativo per me perché comunque aveva fatto una grande stagione, la sua prima stagione in Spagna e in un grande campionato. La sua valutazione era altissima intorno a 50 milioni, poi alla fine dopo una lunga trattativa il Napoli è riuscito a prenderlo però non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano. Lo vedo in grande difficoltà”.