Ag. Di Lorenzo: "Ha scelto lui il rinnovo, sta bene a Napoli e vuole restarci a vita"

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Giuffredi racconta la scelta di Giovanni Di Lorenzo di proseguire la propria avventura con il Napoli. Il capitano non ha mai avuto dubbi sul proprio futuro.

Giovanni Di Lorenzo ha scelto ancora una volta il Napoli. A raccontare la volontà del capitano azzurro è stato il suo agente Mario Giuffredi, che ha spiegato come negli ultimi anni il difensore non abbia mai preso realmente in considerazione la possibilità di lasciare il club. Una decisione maturata sulla base del forte legame costruito con la società, la città e la tifoseria.

Giuffredi: "Di Lorenzo sta bene a Napoli"

Giuffredi ha sottolineato la portata della scelta compiuta dal suo assistito: "Credo che sia proprio una scelta bella quella del Capitano, di proseguire e di restare a Napoli a vita". Una volontà che, secondo il procuratore, è sempre stata molto chiara nonostante le voci circolate sul futuro del giocatore nelle ultime stagioni. "Lui sta bene a Napoli", ha aggiunto Giuffredi. Di Lorenzo punta dunque a legare definitivamente la propria carriera ai colori azzurri, proseguendo il percorso iniziato nel 2019 e diventato negli anni sempre più significativo.