Ag. Favasuli: "Imparerà da Di Lorenzo e con Allegri troverà spazio"

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Nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi si è soffermato anche su Costantino Favasuli, nuovo rinforzo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il procuratore non nasconde la fiducia nelle qualità del giovane: "Altrimenti non lo portavo a Napoli". La duttilità rappresenta una delle caratteristiche principali di Favasuli, capace di giocare sia a destra sia a sinistra e di essere utilizzato come terzino in una difesa a quattro oppure da esterno in una linea a cinque.

Giuffredi: "Allegri non ha paura di mettere dentro i giovani"

Per Favasuli sarà importante anche la possibilità di lavorare quotidianamente al fianco di Giovanni Di Lorenzo. "Davanti a un mostro sacro come Di Lorenzo deve in prima battuta imparare, guardare e carpire i segreti di un campione come Giovanni", ha spiegato Giuffredi. Un percorso di crescita che potrà essere favorito anche da Allegri: "È un allenatore che non ha paura di mettere dentro giovani". Favasuli dovrà quindi sfruttare gli allenamenti per crescere e farsi trovare pronto quando arriverà la sua occasione in maglia azzurra.