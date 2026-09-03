SSCNapoli, Bianchini: "Diventati polo di innovazione per grandi marchi globali! Sul centenario..."

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Tommaso Bianchini racconta a SportBusiness la crescita internazionale del brand Napoli. Dalla partnership con MSC Crociere all'autoproduzione con EA7.

Tommaso Bianchini, General Manager Area Business del Napoli, ha raccontato a SportBusiness le strategie commerciali che stanno accompagnando l'espansione internazionale del club. Centrale il rapporto con MSC Crociere: "La nostra partnership con MSC Crociere è cresciuta in termini economici grazie all'allineamento tra due marchi che rappresentano l'idea di 'From Napoli to the World', che è parte integrante della nostra strategia". Bianchini sottolinea anche la distribuzione del merchandising sulle navi: "Quando sali a bordo di una nave MSC puoi trovare il Napoli e puoi viaggiare indossando il Napoli. Questo ci aiuta in termini di notorietà del marchio. Grazie a questo accordo con MSC, potete trovare le nostre maglie in tutto il mondo".

Bianchini: "Siamo l'unico club al mondo che produce internamente tutti i kit"

Altro punto fondamentale è la collaborazione con EA7 e il particolare modello produttivo adottato dal Napoli: "Siamo l'unico club al mondo che produce internamente tutti i suoi kit tecnici. Quindi, per noi, il merchandising è un canale davvero importante ed anche MSC ci aiuta a migliorare i nostri risultati in tutto il mondo". Una strategia che, secondo Bianchini, ha cambiato anche la percezione internazionale della società: "I marchi globali, ormai, vedono il club come un polo di innovazione". Da qui collaborazioni con aziende come Dongfeng, interessate a utilizzare "la forza del nostro marchio" per entrare nel mercato europeo.

Napoli e il Centenario: "Sostenere l'ascesa della città nell'élite mondiale"

Bianchini si è infine soffermato sul Centenario e sulla volontà di legare sempre più strettamente il brand del club alla crescita internazionale della città: "Abbiamo lavorato duramente per le celebrazioni del Centenario e creato un ecosistema attorno ad esso. La strategia di brand era interamente incentrata sullo slancio di Napoli". Poi aggiunge: "Mai prima d'ora la città è stata così centrale a livello mondiale in termini di turismo, gastronomia, musica, cinema ed eventi globali come l'America's Cup, che si terrà a breve". L'obiettivo del club, conclude Bianchini, è chiaro: "Sostenere l'ascesa della città nell'élite mondiale, celebrandone la bellezza"