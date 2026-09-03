Monza, arriva Zeballos: “L’idolo di mio padre è Maradona. Paredes? Consigli su Napoli…”

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Exequiel Zeballos è arrivato in Italia per iniziare la sua avventura al Monza. L'ex Boca Juniors ha raccontato anche un retroscena sul Napoli.

Exequiel Zeballos è pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza. L'argentino è atterrato a Malpensa dopo aver già svolto le visite mediche in Argentina, necessarie per completare l'operazione entro la chiusura del mercato. Il trasferimento dal Boca Juniors è stato definito per 4,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. A Sky Sport Zeballos ha raccontato le prime sensazioni: "Molto contento di essere arrivato, sono molto ansioso. Felice che il Monza abbia creduto in me, non vedo l'ora di lavorare con la squadra".

Zeballos: "Paredes mi diede consigli quando si parlava del Napoli"

Nel recente passato il classe 2004 era stato accostato anche al Napoli e proprio su questo Zeballos ha svelato un retroscena legato a Leandro Paredes: "Mi ha dato tanti consigli, soprattutto quando si era parlato del Napoli. Mi ha parlato bene del campionato". L'argentino ha poi raccontato l'influenza di Maradona sulla sua famiglia: "L'idolo di mio papà è Maradona". Infine le parole su Juric: "Mi ha parlato molto bene di Juric. Un allenatore a cui piace molto giocare uno contro uno, molto esigente. Un saluto a tutti i tifosi del Monza, darò il massimo".