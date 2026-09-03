Hojlund su Lukaku: "Era uno dei miei idoli, ho la sua maglia! A Napoli mi ha aiutato"
Rasmus Hojlund ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rapporto costruito con Romelu Lukaku, compagno di squadra al Napoli e uno dei suoi riferimenti fin da ragazzo. Il danese conserva ancora una maglia del belga: "Me l'ha data dopo una partita di Coppa Italia, quando ero all'Atalanta. Romelu è stato anche uno dei miei idoli quando ero più giovane: quando è tornato all'Inter per la seconda volta, dopo il Chelsea, ho giocato contro di lui e gli ho chiesto la maglia. Ha segnato penso 500 gol in carriera...".
Hojlund: "Con Lukaku abbiamo un grande rapporto"
L'ammirazione si è trasformata in un rapporto stretto quando i due si sono ritrovati insieme al Napoli. Alla domanda sull'aiuto ricevuto da Lukaku durante la sua esperienza in azzurro, Hojlund ha risposto senza esitazioni: "Molto. Per lui è stato un anno difficile, per via dell'infortunio. Abbiamo un grande rapporto, anche se eravamo in concorrenza". Parole che raccontano il legame tra i due attaccanti, nato ben prima della loro esperienza comune a Napoli.
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