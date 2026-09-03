Hojlund su Lukaku: "Era uno dei miei idoli, ho la sua maglia! A Napoli mi ha aiutato"

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Rasmus Hojlund racconta il rapporto speciale con Romelu Lukaku nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il danese conserva ancora una sua maglia.

Rasmus Hojlund ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rapporto costruito con Romelu Lukaku, compagno di squadra al Napoli e uno dei suoi riferimenti fin da ragazzo. Il danese conserva ancora una maglia del belga: "Me l'ha data dopo una partita di Coppa Italia, quando ero all'Atalanta. Romelu è stato anche uno dei miei idoli quando ero più giovane: quando è tornato all'Inter per la seconda volta, dopo il Chelsea, ho giocato contro di lui e gli ho chiesto la maglia. Ha segnato penso 500 gol in carriera...".

Hojlund: "Con Lukaku abbiamo un grande rapporto"

L'ammirazione si è trasformata in un rapporto stretto quando i due si sono ritrovati insieme al Napoli. Alla domanda sull'aiuto ricevuto da Lukaku durante la sua esperienza in azzurro, Hojlund ha risposto senza esitazioni: "Molto. Per lui è stato un anno difficile, per via dell'infortunio. Abbiamo un grande rapporto, anche se eravamo in concorrenza". Parole che raccontano il legame tra i due attaccanti, nato ben prima della loro esperienza comune a Napoli.