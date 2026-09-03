Moratti: "Mazzarri si era stufato di Napoli. Vi dico perché non presi Hamsik"

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L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervenuto questa mattina al quotidiano //Mattino, ha rivelato di aver avuto la possibilità di comprare il Napoli dopo il fallimento. Tra i vari temi emersi nell'intervista, ci sono però anche alcuni aneddoti di mercato che legano gli azzurri ai nerazzurri.

Moratti ha negato innanzitutto di aver scippato Walter Mazzarri al Napoli: "Macché. Lui se ne era stufato, non lo voleva più, aveva capito che era arrivato alla fine del ciclo. Poi non gli avrei mai fatto un torto, non se lo meritava. Lui prese Benitez e credo che fu un gran colpo. Poi anche quando mi dissero che potevo ingaggiare Hamsik mi tirai indietro, avevo sbagliato a non prenderlo quando era al Brescia: Aurelio è una persona che merita rispetto".

Sul big match di questo turno di campionato proprio tra Inter e Napoli, ossia tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, Moratti ha invece aggiunto: "Allegri è uno che ha tanta esperienza, è un tecnico maturo che conosce i segreti di questo mondo complicato: guida una squadra che per me è tra le più forti della serie A e lui sa come si fa a vincere. Chivu mi ha sorpreso per la normalità con cui affronta ogni tipo di situazione che magari non è normale. È uno che sa tenere il gruppo e si fa volere bene. Allegri ha un'esperienza fenomenale, non mi sorprende la sua partenza calma, è la sua normalità. Poi riesce a mettere in riga tutti".