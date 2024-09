Ag. Luperto: "Lukaku? Cliente scomodo, ma contro Haaland fece un partitone"

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è un cliente scomodo per Sebastiano. Per lui certe partite son belle da giocare, Lupo ha giocato anche contro Halaand in Champions e lui fece un partitone. Uno come Lukaku è un attaccante che ti fa anche crescere. Cagliari? E’ leggermente diverso dagli altri anni perchè è molto più aggressivo e verticalizza molto di più, poi lo stadio di Cagliari è sempre molto caldo e per il Napoli sarà una gara ostica.

Se Conte si presenterà coi vari Lukaku, Kvaratskhelia o raspadori di certo metterà in difficoltà il Cagliari. Il Napoli, dopo gli ultimi acquisti, sta cercando di trovare la quadra. La gara di Verona è stata disastrosa, poi le vittorie con Bologna e Parma, ma Conte ha bisogno di tempo. L’allenatore è molto bravo, sta costruendo qualcosa d’importante vedendo i calciatori che sono arrivati. De Laurentiis è un leader della programmazione, non ci dimentichiamo che partì da zero ed oggi è un club di livello mondiale”.