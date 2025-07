Pres. Assoagenti: "Mercato Napoli ottimo, acquisti mirati e non ha ancora finito"

Il calciomercato entra nel vivo. Da De Bruyne a Modric, passando per Ciro Immobile. E' una Serie A per calciatori d'esperienza. Qualche scommessa in panchina, come l'Inter che ha puntato su Chivu e il Parma sul giovane Cuesta. E una sessione che ancora regalerà altri colpi. “Parliamo di giovani ma poi arrivano calciatori che conosciamo, sono forti, ma hanno una certa età", dice a TuttoMercatoWeb.com il presidente dell'Assoagenti, Beppe Galli.

Da De Bruyne ad Immobile, fino a Modric. Il colpo che la convince di più?

“Non è questione di convincere o meno. In Italia dobbiamo credere più nei giovani, soltanto così possiamo tornare competitivi".

Per l'Under 21 la FIGC punta su Baldini. Le piace?

“Ha le sue idee e un suo modo di giocare. Cerca di fare in modo che i suoi calciatori abbiano delle caratteristiche ben precise anche sul piano umano e non solo sul lato sportivo".

La Nazionale è stata affidata a Gattuso. Cosa occorre per far tornare in auge il calcio italiano?

“Se vogliamo cambiare un po' dobbiamo mettere delle regole. Cinque-sei calciatori italiani per squadra potrebbero aiutare. Oggi pensiamo alle liste e tante altre cose… che non aiutano".

Il mercato più convincente fin adesso?

“Il Napoli ha fatto acquisti mirati e non ha ancora finito. Sta facendo un ottimo mercato”.