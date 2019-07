Ag. Malcuit: "Competizione con Di Lorenzo? Nei grandi club bisogna sudarsi il posto"

“Malcuit è al 100% concentrato sul progetto Napoli ed è solo l’inizio, ma è pronto e motivato". A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”,è intervenuto Bruno Satin, agente del laterale classe '91: "Più competizione con Di Lorenzo sulla fascia? Non entro mai nelle scelte dell’allenatore. Posso dire che Malcuit si è ambientato bene, che la gente gli vuol bene e che Kevin è convinto di poter giocare le gare più importanti per cui toccherà ad Ancelotti poi fare le sue scelte di volta in volta. Tutti i grandi club hanno concorrenza e chi gioca deve guadagnarsi il posto.

Mi farebbe piacere se Kalidou Koulibaly vincesse col suo Senegal. Ma, queste competizioni sono strane, può succedere di tutto e non possiamo dire oggi chi vincerà il titolo.

James Rodriguez non so se vestirà l’azzurro. Ho capito che è un obiettivo e so che il ragazzo ha sempre fatto bene con Ancelotti, ma è un giocatore importante che gioca in un club importante e per prenderlo servono condizioni economiche importanti”.