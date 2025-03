Ag. Mandragora: “Da napoletano avrebbe voluto giocare nel Napoli! In futuro perché no?”

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv per parlare del futuro del suo assistito: "Con Palladino, il suo ruolo è cambiato. A oggi è il centrocampista con più presenze della Fiorentina: è stato impiegato come play davanti alla difesa e come mezzala. Rispetto a quanto succedeva la scorsa stagione, è cambiato tutto, dal modulo all'interpretazione delle partite".

Un giorno vedremo Mandragora al Napoli?

"Come molti napoletani legati alla propria città, avrebbe voluto giocare nel Napoli. In futuro chi direbbe di no ad un'opportunità del genere?".