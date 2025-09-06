Ag. Marianucci: “Nostro intento e nostra speranza è ripercorrere le orme di Di Lorenzo”

Ag. Marianucci: “Nostro intento e nostra speranza è ripercorrere le orme di Di Lorenzo”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Luca Marianucci, ha parlato del suo assistito: "E’ un ragazzo che sa quello che vuole. Viene da una gavetta veloce e sa anche aspettare. Ieri ha fatto l’esordio in Nazionale nell’Under 21 e ha fatto una grande partita. E’ venuto a giocare in uno dei club più importanti d’Europa, avendo davanti a sè difensori importanti. Sa che l’allenatore è esigente, dovrà stare lì e non mollare.

Sono convinto che nei prossimi 2-3 anni diventerà uno dei giocatori più importanti del Napoli. Restare per tanti anni in maglia azzurra, ripercorrendo le orme di Di Lorenzo, questo è il nostro intento e la nostra speranza”.