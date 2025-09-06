Ag. Vergara: “Piace a Conte, come Politano ha soglia del sacrificio molto alta. Sul rinnovo…”

Ag. Vergara: “Piace a Conte, come Politano ha soglia del sacrificio molto alta. Sul rinnovo…”
Oggi alle 16:00Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Antonio Vergara, ha parlato del suo assistito: "Conte non regala niente a nessuno, è una persona molto rigida e meritocratica. Se Vergara é stato confermato è perchè ha dimostrato sul campo di essere un giocatore da Napoli e che piace al mister. E’ pronto, come Politano, ad avere una soglia del sacrificio molto alta e a seguire tutte le indizioni dell’allenatore.

Rinnovo? Sono convinto che a Napoli rimarrà tanti anni perché ha le potenzialità e qualità per giocare a quei livelli. Essendo giovane, come Marianucci, ha bisogno di tempo. Per il contratto ne stiamo parlando, scade nel 2027. Spero che nelle prossime settimane anche questa faccenda sia chiusa e anche Vergara, come Politano, possa prolungare il suo contratto col Napoli”.