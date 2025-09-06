Ag. Vergara: “Piace a Conte, come Politano ha soglia del sacrificio molto alta. Sul rinnovo…”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Antonio Vergara, ha parlato del suo assistito: "Conte non regala niente a nessuno, è una persona molto rigida e meritocratica. Se Vergara é stato confermato è perchè ha dimostrato sul campo di essere un giocatore da Napoli e che piace al mister. E’ pronto, come Politano, ad avere una soglia del sacrificio molto alta e a seguire tutte le indizioni dell’allenatore.

Rinnovo? Sono convinto che a Napoli rimarrà tanti anni perché ha le potenzialità e qualità per giocare a quei livelli. Essendo giovane, come Marianucci, ha bisogno di tempo. Per il contratto ne stiamo parlando, scade nel 2027. Spero che nelle prossime settimane anche questa faccenda sia chiusa e anche Vergara, come Politano, possa prolungare il suo contratto col Napoli”.