L'ex Inter Winter: "Chivu? Persona giusta, ma dategli tempo. Scudetto? Dico Juve e Napoli"

C'è anche l'ex centrocampista di Inter e Lazio Aron Winter ad Amsterdam, dove si sta giocando la quinta tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour. “Sarri è tornato - ha dichiarato l’ex centrocampista olandese di Lazio e Inter ai microfoni di Sky Sport - L’inizio è stato difficile ma in passato ha dimostrato di far bene, bisogna aspettare".

Winter si è poi spostato sui nerazzurri di Chivu, che conosce bene: "L’Inter ha cambiato allenatore, Chivu lo conosco bene e per me è la persona giusta ma anche lui ha bisogno di tempo per far giocare la squadra come vuole e sappiamo che in A non c’è. Lui vuole fare calcio cominciando da dietro, io credo che abbia bisogno di tempo. Il calcio è bello, ma bisogna fare punti", le sue dichiarazioni all'emittente.

La squadra più forte della Serie A? "La Juventus ha iniziato bene, poi ovviamente c'è il Napoli. Gli azzurri hanno fatto un grande mercato, si sono completati a livello di rosa. Metto Juve, Napoli, Inter, Milan nella mia griglia, anche se i rossoneri negli ultimi anni non sono stati quelli che conosciamo".