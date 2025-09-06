L'ex interista Maicon: "Napoli favorito, ma per me l'Inter resta la rosa più forte"

Lunga intervista di Tuttosport a Maicon in vista del derby d'Italia tra Juve e Inter di domenica prossima, ma non solo. "Juve-Inter di domenica prossima conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura. L’Inter dopo la grande partita col Toro ha rallentato contro l’Udinese e deve dare subito un segnale forte al campionato. Favorito Scudetto? Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte".

Infine, una battuta sui migliori terzini della Serie A: "In vetta metto Dumfries e poi Dodò che negli ultimi è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori. Mi era piaciuto parecchio Savona la scorsa stagione. Pensavo potesse diventare un punto fermo della Juve: la sua cessione mi ha molto sorpreso". E sul miglior centrale: "Bremer. Sono contento di rivederlo al top e che si sia lasciato alle spalle il grave infortunio. Lo aspettiamo presto anche nella Seleção: Gleison ci serve per il Mondiale. La Juve ha il miglior centrale del campionato italiano".