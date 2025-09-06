Lautaro: "Che ridere il ring con Conte. Un bel momento per rilassarsi dopo un battibecco"

Nel corso della lunga intervista concessa a France Football, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato anche dei suoi allenatori Conte, Inzaghi e adesso Chivu. Queste le dichiarazioni dell'argentino su ognuno di loro, a partire dal finto incontro di boxe con Conte dopo il piccolo battibecco nel 2021: "Ho avuto un piccolo battibecco con lui all'epoca. Alla fine si è risolto. I miei compagni di squadra hanno poi allestito un ring per scherzo, perché era meglio riderci sopra. È stato un bel momento, per rilassarsi".

Sull'addio di mister Inzaghi, con destinazione Saudi Pro League, Lautaro ha poi aggiunto: "Ognuno è libero di fare le scelte che preferisce. Il Mister ci ha comunicato di aver ricevuto un'offerta, che se ne sarebbe andato. Eravamo concentrati sui nostri obiettivi. Ha sempre dimostrato professionalità. Ci siamo sentiti molto a nostro agio con lui. Era la nostra testa pensante".

Infine, una battuta sull'Inter di oggi e il nuovo allenatore Chivu: "Siamo uniti. Anche il nostro nuovo allenatore Cristian Chivu ci sta aiutando molto. Faremo del nostro meglio per lui".