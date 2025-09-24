Ag. Marianucci: “Può fare stesso percorso di Rrahmani! Verrà il suo momento, ma senza fretta”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri del difensore del Napoli, Luca Marianucci, ha parlato del suo assistito: “Marianucci è un ragazzo molto giovane, in Under-21 ha fatto molto bene ed è molto stimato da Baldini e Gattuso. Ogni cosa ha il suo tempo, il Napoli ha un livello molto alto e i calciatori devono arrivare piano piano soprattutto quando sono molto giovani.

Tra gli azzurri e club come l’Empoli c’è un divario tecnico molto amplio. Lui cercherà di migliorarsi ogni giorno e il suo percorso sarà lungo ma senza sosta. Verrà il suo momento ma senza fretta. Viene da un club molto piccolo e dove non ci sono pressioni, il Napoli invece te ne porta. Un po’ come quando Rrahmani arrivò al Napoli, giocò a gennaio mentre adesso è una colonna portante di questa squadra. Marianucci potrebbe fare lo stesso percorso”.