Podcast
Ag. Spinazzola: “Professionista top, non sono sorpreso! Milan? Darà fastidio a tutte”
TuttoNapoli.net
Davide Lippi, noto procuratore e agente tra gli altri di Leonardo Spinazzola, in diretta a TMW Radio ha parlato del suo assistito: “Non l'ha mai staccata la spina. Sono di parte, Leo è un top professionista. Qualche infortunio grave che ha avuto gli ha complicato la strada, ma è da qualche anno che è in condizioni buone. Non sono sorpreso".
Mentre sul Milan ha detto: "E' una squadra in ricostruzione, Tare è un grande dirigente e Allegri un grande allenatore. Quando le squadre si costruiscono dall'alto con grandi valori, va tutto bene. E' una squadra che darà fastidio al Napoli e a tutti".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
ADL sul palco: “Stiamo già girando nuovo film sul Napoli! Felice della risalita del Sud, ma serve riformare calcio per i ragazzini”
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com