Podcast Ag. Spinazzola: “Professionista top, non sono sorpreso! Milan? Darà fastidio a tutte”

vedi letture

Davide Lippi, noto procuratore e agente tra gli altri di Leonardo Spinazzola, in diretta a TMW Radio ha parlato del suo assistito: “Non l'ha mai staccata la spina. Sono di parte, Leo è un top professionista. Qualche infortunio grave che ha avuto gli ha complicato la strada, ma è da qualche anno che è in condizioni buone. Non sono sorpreso".

Mentre sul Milan ha detto: "E' una squadra in ricostruzione, Tare è un grande dirigente e Allegri un grande allenatore. Quando le squadre si costruiscono dall'alto con grandi valori, va tutto bene. E' una squadra che darà fastidio al Napoli e a tutti".