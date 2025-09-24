TuttoJuve, Pavan attacca: “Classifica falsata! Senza errori arbitrali, Juve 1ª e Napoli 2º…”

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha espresso dure critiche in merito agli episodi arbitrali dell’ultimo turno di Serie A, sostenendo che la classifica attuale sia falsata da gravi errori contro la Juventus e a favore del Napoli: “Senza i rigori non concessi e altri episodi evidenti, oggi la Juventus sarebbe prima e il Napoli secondo. È chiaro che in questo turno è successo qualcosa di incredibile".

In particolare, Pavan ha puntato il dito contro due episodi arbitrali chiave. Verona-Juventus: “Due errori gravi e sotto gli occhi di tutti hanno condizionato il match. È innegabile che abbiano falsato il risultato finale”.

Napoli-Pisa: “C’era un rigore netto per fallo su Léris, ma non è stato concesso. Magari il Napoli avrebbe vinto comunque, ma avrei voluto vedere quell’episodio sanzionato correttamente”.

Pavan ha concluso così: “Il Napoli resta una squadra forte e probabilmente vincerà lo stesso, ma la verità è che certe decisioni arbitrali stanno influenzando in modo diretto la classifica”.