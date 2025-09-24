Novellino: “Il Napoli ha un vantaggio sul Milan. Conte? Dice certe cose per un motivo...”

L’ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Milan e Napoli sono due squadre che stanno bene fisicamente, e poi hanno due reparti di centrocampo di tanta qualità, i migliori in Italia. Il Napoli è stato criticato per una partita giocata un po’ così, ma ha un vantaggio in più rispetto ai rossoneri perché ha Lucca che sta facendo molto bene.

Conte era felice del suo gol perché il mister ci crede in questo ragazzo. Ha fisicità, è bravo di testa e sa proteggere la palla, e Conte sa bene che può contare sulle sue qualità. Ha fatto una scommessa su di lui e vuole vincerla. Il Napoli ha una rosa ampia, a dispetto di quello che dice l’allenatore. Lo dice perché vuole togliere pressione alla squadra, perché le aspettative quest’anno sono diverse. Spinazzola lo chiamerei subito in Nazionale, si è ripreso dall’infortunio e sta tornando ad essere un calciatore importante”.