Ag. Mario Rui: "Criticato nei primi anni a Napoli, non ho mai accettato una cosa"

Nel corso della presentazione del suo libro "La strada di un sogno", Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, si è soffermato sul suo assistito: "Ai miei giocatori voglio bene tutti allo stesso modo, ma un pizzico in più a lui. Mario è l'emblema del giocatore che ha dovuto sempre sudare tutto, non gli è stato mai riconosciuto subito quello che era il suo valore. Basta vedere i suoi primi anni a Napoli, era un giocatore criticato.

Quindi ha dovuto fare sempre il doppio per meritarsi ciò che era. Questa cosa non l'ho mai accettata e ciò mi ha portato ad avere un po' di sensibilità in più nei suoi confronti, anche se è quello che poi è quello che mi fa incazzare di più di tutti (ride, ndr.)".