Osimhen-Juve, Anellucci: "Non ci credo proprio e poi costa troppo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista con riferimento al futuro ancora incerto di Osimhen.

Capitolo Osimhen. Crede che possa davvero finire alla Juventus?

“No, non ci credo. Perché, con tutto il rispetto, la fame economica del giocatore è davvero molto, molto alta. Ho letto certe cifre e sinceramente non credo che la Juventus possa permettersele. Non solo per una questione economica, ma anche per gli equilibri interni dello spogliatoio, che è già delicato così com’è. E poi, se dovesse rimanere Tudor, che è un allenatore molto particolare, non credo sarebbe il binomio ideale. Per me la Juventus punterà su altri profili. Poi, certo, il bello del mercato è che domani mattina potresti svegliarti e scoprire che Osimhen è bianconero. Ma, ad oggi, mi sembra improbabile.”