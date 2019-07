Ag. Mario Rui: "Non molla mai, ha detto di voler restare a Napoli! Su Di Lorenzo..."

Mario Giuffredi, agente degli azzurri Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato così ai microfoni di Canale 8: "Il Napoli sta per aggiungere in attacco il tassello per il salto di qualità. Ancelotti è a Napoli per vincere e non per perdere tempo. Con Pepe il Napoli è numericamente al completo. Di Lorenzo? È serio e intelligente, se inizia a fare prestazioni importanti prenderà consapevolezza e può diventare una grande sorpresa per gli altri. Per me può arrivare in Nazionale. Mario Rui non molla mai, ha un carattere forte, stasera mi ha detto di voler rimanere a Napoli. Per la prima in questi tre anni l'ho visto voglioso di rimanere.

Hysaj? C'è l'inizio e la fine. Ormai è qui da quattro anni. Il ragazzo vuole trovare nuovi stimoli. Mi dispiace se i tifosi hanno preso male qualche sua parola. Si è espresso male. Intendeva solo dire che voleva nuovi stimoli".