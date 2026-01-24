Ag. Politano rivela: “Arabia, Spalletti e 3mln persi! Se questo è fare il male del Napoli…"

Mario Giuffredi, agente sportivo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage, svelando diversi retroscena. Il rappresentante di Matteo Politano si è soffermato su diversi episodi del passato, da Spalletti a De Laurentiis e al momento in cui il suo assistito poteva realmente lasciare Napoli:

Sul rapporto con Spalletti

"Politano ha vinto due Scudetti e un certo punto doveva andare via da Napoli. Non perché lo volessi io, ma perché non c'era un buon rapporto con Spalletti. Mi sono messo in aereo, sono andato in ritiro a parlare con entrambi, li ho messi insieme e gli ho fatto far pace. Se questo è volere il male del Napoli, non so".

Retroscena sull'Al Shabab

"Il Napoli va a fare la Supercoppa in Arabia Saudita nell'anno in cui finirà decimo. Politano poteva andare all'Al Shabab a guadagnare 7-8 milioni l'anno. Il presidente mi dice: "Mario, se mi togli Politano avrò grandi problemi. Aiutami a tenerlo qui". Io non sono mai stato un ostacolo. Potevo dire: "Benissimo, Politano vuole restare a Napoli. Presidente, tu vuoi tenere Politano? E i tre milioni di commissione dall'Al Shabab chi me li dà?". E invece li ho persi, per l'amore che ho per il Napoli e il rispetto che nutro verso De Laurentiis".