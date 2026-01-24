Giuffredi su Mario Rui: "Difficile trovare uno come lui. Una volta ADL..."

vedi letture

Mario Giuffredi, ex agente di Mario Rui, ha parlato del suo rapporto con il calciatore portoghese ai microfoni di Fanpage:

"Mario l'ho avuto per 12 anni, ho gestito la sua vita in campo e fuori. È il calciatore che più ho voluto bene in assoluto. Siamo partiti dalla Serie B ad Empoli, dove non giocava, per arrivare a vincere lo Scudetto a Napoli e la Nations League col Portogallo di Cristiano Ronaldo. È l'unico tra i miei ex assistiti del quale conservo ancora la maglia. Sempre screditato, ma troppo forte. A Napoli difficilmente vedranno un giocatore come lui in quel ruolo".

E poi un retroscena: " Una volta De Laurentiis mi chiamò il giorno dopo un Milan-Napoli, insultando Mario Rui. Ma Mario Rui non aveva giocato quella partita perché era squalificato. Non ho mai capito cosa volesse davvero".