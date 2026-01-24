Lucca si presenta al Nottingham: "Sognavo la Premier da bambino, voglio fare tanti gol"

Lorenzo Lucca, nuovo calciatore del Nottingham Forrest, è stato intervistato ai microfoni del club per la presentazione dopo il trasferimento dal Napoli

"Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere come la Premier League è un onore per me. È un onore che tutta la società e lo staff mi abbia dato quest'opportunità e spero di ripagare questa fiducia portando molti gol".

La storia del Nottingham?

"Sono molto consapevole di questa società, l'ho scelta e voluta. Mi hanno voluto fortemente ed è stata una scelta dettata dal cuore. Volevo venire qui e voglio dare il massimo per questa squadra. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta. La Premier è sempre stato un sogno per me. Ringrazio la società per avermi dato quest'opportunità".

L'esperienza all'Ajax può aiutarmi in Premier?

"Quell'esperienza mi ha aiutato molto a crescere, ero giovane. Sono contento di essere arrivato qui in un bellissimo paese e voglio dare il mio contributo a tutta la squadra per aiutarla".

Che giocatore sarò?

"Un giocatore affamato che ha voglia di dimostrare e di fare gol, aiutare la squadra a vincere. Sarà un'emozione giocare in Premier League, atmosfera perfetta per fare grandi cose. Mi hanno spiegato un po' le dinamiche e sono felicissimo di far parte di questo club, non vedo l'ora di calpestare questo prato verde e questo palcoscenico. Si tratta di un'occasione importante per me che devo sfruttare, sono tranquillo e sereno perché le cose andranno bene".

Il mio messaggio ai tifosi?

"Di sostenerci e supportarci perché daremo tutto in campo fino alla fine".