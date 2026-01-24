Lang si presenta: "Orgoglioso e felice! Qui campi d'élite e grande accoglienza"

vedi letture

Noa Lang, nuovo calciatore del Galatasaray, è stato intervistato ai microfoni del club per la presentazione dopo il trasferimento dal Napoli: "Sono orgoglioso e molto felice adesso. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. È l’inizio di un nuovo capitolo, desidero ringraziare in modo particolare il presidente".

Le prime impressioni sui nuovi compagni e sul centro sportivo?

“Il campo d’allenamento qui è davvero d’élite. Si svolgono sicuramente ottime sessioni d’allenamento: i miei compagni mi hanno accolto in modo caloroso, e anche io mi diverto molto con loro. Potremmo raggiungere grandi successi. Felice di fare parte di questa famiglia".

Cosa vorresti dire ai tifosi?

"Sono felice di essere qui, mi hanno bombardato di messaggi e vorrei ringraziarli per la fiducia che mi hanno dimostrato e spero di poter ripagare il loro calore".

Eri qui ad Istanbul da giovane e ora ci torni, cosa provi?

"Istanbul è un posto speciale per me, dalla finestra dell’hotel ho visto la mia vecchia scuola, per me rappresenta molto e ha un significato speciale".