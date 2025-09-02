Ag. Spinazzola: "Non lo scopriamo oggi, è un campione! Trasmette giusta mentalità a tutti"

Davide Lippi, procuratore di Spinazzola, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Nel Napoli la pianificazione importante è stata brevemente interrotta dall’infortunio di Lukaku. Manna si sta dimostrando un dirigente attento e competente. Ha potuto programmare e nel calcio si dice che chi programma raggiunge gli obiettivi. Spinazzola contro il Cagliari si è dimostrato una sicurezza.

Spinazzola non lo scopriamo oggi, anche l’anno scorso è stato un po’ sacrificato ad inizio stagione e poi è uscito alla grande, è un esterno che ha delle caratteristiche che lo portano a creare sempre la superiorità numerica. Mette almeno 3/4 cross a partita. Non mi meraviglio della prestazione perché per me è un campione. Mi auguro che ci possa stare ancora a lungo. L’uomo è di uno spessore alto, fa gruppo. Mantiene un filone di giocatori italiani che trasmettono certe mentalità”.